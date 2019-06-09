Президентские выборы завершились на всей территории Казахстана

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.

Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.

РИА Новости