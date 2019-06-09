Президентские выборы завершились на всей территории Казахстана

Голосование граждан на внеочередных выборах президента Казахстана завершилось на всей территории Казахстана.
В 21.00 по времени Нур-Султана закрылись для голосования избирательные участки в четырех западных регионах – Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях. Голосование на основной части республики завершилось на час раньше - в 20.00 по времени столицы Казахстана.
Явка на выборах в целом в Казахстане составила 77%, сообщили в ЦИК республики. При этом в 2015 году итоговая явка избирателей составила 95,22%.
Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.
Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.
РИА Новости