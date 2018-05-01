Президент Южной Кореи передал Ким Чен Ыну флешку с планом новой экономики

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном передал ему из рук в руки брошюру и флешку с планом новой экономической структуры, со ссылкой на администрацию южнокорейского президента сообщила газета Чунан ильбо.

На носителе записана презентация того, как могла бы развиваться экономика Корейского полуострова совместными усилиями Севера и Юга. Как сообщает издание, речь идет о сотрудничестве Юга и Севера в случае денуклеаризации Северной Кореи. Подробности проекта не разглашаются, однако известно, что часть его посвящена электростанциям, а это может означать предложения Южной Кореи по развитию энергетики в КНДР.

Впервые в истории двух государств 27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с визитом южную часть демилитаризованной зоны между Севером и Югом Корейского полуострова и провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На конец мая – начало июня намечена встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

РИА Новости