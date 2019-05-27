Президент Венгрии поздравил Президента Азербайджана

Президент Венгрии Янош Адер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Позвольте выразить Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Республики.

С чувством большого удовлетворения хотел бы отметить, что в последние годы сотрудничество между нашими странами динамично развивается. Азербайджан – важный партнер для нас, и мы разделяем с Вашей страной общие исторические и культурные связи.

Еще раз подтверждаю приверженность Венгрии дальнейшему укреплению отношений и расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам больших успехов в высшей государственной деятельности и здоровья, а азербайджанскому народу – мира и благополучия».

1news.az