Президент Венгрии поздравил Президента Азербайджана

Президент Венгрии Янош Адер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Президент.
Позвольте выразить Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Республики.
С чувством большого удовлетворения хотел бы отметить, что в последние годы сотрудничество между нашими странами динамично развивается. Азербайджан – важный партнер для нас, и мы разделяем с Вашей страной общие исторические и культурные связи.
Еще раз подтверждаю приверженность Венгрии дальнейшему укреплению отношений и расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.
Желаю Вам больших успехов в высшей государственной деятельности и здоровья, а азербайджанскому народу – мира и благополучия».
1news.az