Президент УЕФА поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент УЕФА Aлександер Чеферин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с успешной победой на президентских выборах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

С чувством удовлетворения вспоминаю нашу встречу в Баку в 2016 году в связи с развитием футбола в Aзербайджане. Позвольте еще раз выразить Вам признательность за поддержку, оказанную Вами за минувший период Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AФФA) и миллионам футбольных болельщиков Вашей восхитительной страны.

В новый период Вашего президентства в Баку пройдут два футбольных мероприятия мирового масштаба - финальная игра Европейской лиги УЕФА 2019 года и матчи Евро-2020. Уверен, что благодаря Вашей поддержке и достойным внимания усилиям АФФА оба важных соревнования однозначно пройдут успешно.

Желаю Вам новых успехов в высшей государственной деятельности».

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