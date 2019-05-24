Президент УЕФА поддержал проведение финала Лиги Европы в Баку

В своем интервью немецкому изданию Der Spiegel президент УЕФА Александер Чеферин поддержал решение о проведении Лиги Европы 29 мая в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на worldsoccertalk, после принятия данного решения УЕФА столкнулось со шквалом критики по поводу дальности места проведения финала, и, якобы, проблем с правами человека в Азербайджане.

Касаясь проблем с правами человека, 51-летний президент УЕФА подчеркнул, что это можно отнести и к другим европейским странам.

Споры по поводу Баку усилились на этой неделе после того, как руководство «Арсенала» решило не привозить в Баку Генриха Мхитаряна из-за опасений за его безопасность.

Касаясь данного вопроса, Чеферин провел параллель с решением провести Евро-2016 во Франции.

«Если такого рода напряженности могут стать препятствием для футбола, то в будущем мы не сможем организовывать игры. Нам удалось провести чемпионат Европы во Франции, в то время как страна стала целью ряда терактов», - подчеркнул он.

Следует отметить, что ранее Азербайджан на уровне правительства предоставил все необходимые гарантии каждому участнику и болельщику Бакинского финала Лиги Европы.

Более того, гарантии были предоставлены лично Генриху Мхитаряну, а посол Азербайджана в Великобритании выразил готовность лично встретиться с армянским игроком и поручиться за его безопасность.

Во-вторых, Мхитарян вместе с семьей принял решение не ехать в Баку. Еще раз подчеркнем, ни клуб, ни главный тренер, а сам футболист.

Мы уже много раз писали о том, что Мхитарян не первый армянский спортсмен, которому предстояло ехать в Баку. Армяне в Баку уже бывали, как в составе сборной Армении, так и в составе делегаций других стран. И никто их в Баку не бил и не убивал.

Также подчеркнем, что в настоящее время в Азербайджане находятся спортсмены армянского происхождения, представляющие Россию.

Брат и сестра Гарсеван и Духик Джаназяны, оказавшиеся намного храбрее Г.Мхитаряна, принимают участие в чемпионате Европы по аэробике, который проходит в Баку.

В беседе с телеканалом ITV они заявили, что чувствуют себя в Баку безопасно и комфортно.

«Чувствуем себя хорошо. Ни какого давления не испытываем. Баку – очень красивый город. Здесь очень тепло», - говорит Гарсеван Джаназян.

Его поддерживает и сестра: «Организация чемпионата Европы на самом высоком уровне. Это касается и уровня безопасности. Здесь есть все условия для тренировок и соревнований. Мне тоже очень понравился Баку. Особенно впечатляет контраст современности и истории. Заходишь в Старый город и будто бы погружаешься в другой век.

Спорт – это спорт, и он должен быть вне политики», - говорит Духик Джаназян.

Наверное, об этом не прочитают представители и фанаты лондонского «Арсенала», а британские СМИ не будут заинтересованы донести это до аудитории. Представлять Генриха Мхитаряна жертвой куда легче. А сам армянский футболист умело использовал этот вопрос в интересах своей родины, которая мировым сообществом давно признана страной-агрессором.

Азербайджан же в очередной раз доказал на деле, что спорт всегда был вне политики.

1news.az