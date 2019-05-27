Президент УЕФА по поводу финала ЛЕ в Баку: Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о том, почему Баку был избран в качестве места проведения финала Лиги УЕФА.

Как сообщает 1news.az со ссылкой Der Spiegel, А.Чеферин объяснил это тем, что жители Азербайджана любят футбол.

«Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии. Не правы ли Бакинские болельщики в своем желании смотреть футбол вживую?

Клубы вернули часть билетов, потому что не смогли их продать. Я узнал, что Easyjet поднял цены на полеты перед финалом. Но никто не хочет упоминать об этом. Всегда виноватым оказывается УЕФА. Это популизм, потому что у каждого клуба бывают конструктивные предложения или фонды для поддержки своих путешествующих болельщиков», - отметил Чеферин.

Подтвердив, что Баку действительно находится на очень удаленном расстоянии от Лондона, президент УЕФА отметил, что никто не знал, что финале будут играть две лондонские команды.

Он также коснулся вопроса, касающегося отказа Г.Мхитаряна лететь в Баку, якобы, из-за проблем с безопасностью.

«Азербайджан представил нам всесторонний план безопасности и соответствующие гарантии. Но игрок сам принял решение не лететь в Баку», - отметил А.Чеферин.

1news.az