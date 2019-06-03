Президент УЕФА: «Мы просили гарантии от правительства Азербайджана, и оно их дало. Что нам оставалось делать?»

Президент УЕФА Александр Чеферин снова прокомментировал финал Лиги Европы в Баку, прошедший 29 мая.

Как сообщает 1news.az, в интервью Daily Mail глава УЕФА еще раз отметил, что претензии британцев не имеют под собой никаких оснований.

«Не считаю, что выбор Баку был ошибкой. Футбол – это страсть и развитие. Мы должны развивать футбол везде. Не только в ведущих странах. Мы никогда не знаем, кто сможет дойти до финала.

Говорят, стадион не был заполнен. Да, это так. Но посещаемость была третьей в истории финалов Лиги Европы, 51 370 зрителей.

По Мхитаряну мы получили все гарантии футбольной ассоциации и правительства, но я уважаю решение игрока, отказавшегося от поездки.

Мы просили гарантии от правительства Азербайджана, и оно их дало. Что нам оставалось делать? Перенести финал, несмотря на все заверения? Это было невозможно, особенно за неделю до матча», - сказал Чеферин.

Теймур Максутов