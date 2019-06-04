Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики от глав государств, правительств и международных организаций.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, поздравления главе Азербайджана направили Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянг Ворачит, первый вице-спикер Парламента Египта, председатель Союза сейидов Сейид Махмуд Шариф, Президент Мальдивской Республики Ибрагим Мохаммед Солих, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, Президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле, Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, наследный принц Государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

В посланиях выражаются поздравления по случаю национального праздника, а также искренние пожелания здоровья и успехов главе Азербайджана, пожелания благополучия, мира, развития азербайджанскому народу и государству.

1news.az