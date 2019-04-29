Президент Туркменистана прочитал рэп про коня - ВИДЕО

В начале этого года Бердымухамедов ознакомился с положением дел на объектах хозяйственного управления при МВД Туркменистана. Тогда министр Исгендер Муликов от имени личного состава МВД передал в дар главе государства жеребенка, родившегося в первый день 2019 года. Учитывая, что этот ахалтекинец появился на свет в год, девиз которого: "Туркменистан – родина процветания", президент назвал его Ровач.