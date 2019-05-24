Президент Туркменистана поздравил Президента Азербайджана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично направляю Вам и в Вашем лице всему братскому народу Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Мы в Туркменистане высоко ценим отношения с Азербайджанской Республикой, в основу которых заложены принципы добрососедства, уважения и взаимной поддержки. Твердо убежден, что туркмено-азербайджанские отношения будут и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества во благо наших братских стран и народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания».

1news.az