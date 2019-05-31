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Президент Туркмении подарил Медведеву щенка

Сегодня в 15:39 меньше минуты на чтение 359
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая, передает ТАСС.

Отмечается, что Медведеву также передали родословную щенка. Когда животное улеглось в ногах у премьер-министра России, глава Туркмении заявил, что щенок «уже нашел хозяина».

«Нашел, нашел!» — согласился Медведев.

По данным агентства, в качестве ответного подарка российский премьер подарил Бердымухамедову раритетное издание книги «Архитектурные памятники Туркмении».

Gazeta.ru

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