Президент Туркмении подарил Медведеву щенка

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая, передает ТАСС.
Отмечается, что Медведеву также передали родословную щенка. Когда животное улеглось в ногах у премьер-министра России, глава Туркмении заявил, что щенок «уже нашел хозяина».
«Нашел, нашел!» — согласился Медведев.
По данным агентства, в качестве ответного подарка российский премьер подарил Бердымухамедову раритетное издание книги «Архитектурные памятники Туркмении».
Gazeta.ru