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Президент Турции посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня в 15:00 ~ 1 минута на чтение 353
Президент Турции посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО

10 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Высокий гость также возложил цветы на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.

Президент Турции также посетил Шехидляр хиябаны и почтил память  шехидов.

С.А., Э.Т.

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