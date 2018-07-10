Президент Турции посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО

10 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Высокий гость также возложил цветы на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.

Президент Турции также посетил Шехидляр хиябаны и почтил память шехидов.

С.А., Э.Т.