Президент Трамп в поиске интеллектуальной команды - Newtimes.az

«На формирование внешней и внутренней политики США оказывает влияние не только президент страны, но и различные группы влияния, многочисленные лобби, среди которых числятся аналитические центры, представители американского бизнеса, корпорации и т.д. Почти каждого главу Белого дома «обслуживает» свой аналитический центр (Think Tank), функции которого весьма разнообразны. Так, «за спиной» Джорджа Буша мл. стоял Project for the New American Century (PNAC) – «Проект за новый Американский век», обосновавший внешнеполитические претензии неоконов. Интеллектуальным центром Барака Обамы выступал Brookings Institution – Институт Брукингса, у Рональда Рейгана – The Heritage Foundation – Фонд «Наследие». Эти центры стали таковыми во многом и потому, что еще в электоральный период обеспечивали своему кандидату победу. «Интеллектуальные штабы», приведя кандидатов к власти, затем становились прочной опорой того или иного президента, пополнения его всем необходимым: от экспертных прогнозов до обеспечения преданными и идейно-выдержанными кадрами сформированной администрации.

У Дональда Трампа как внесистемного кандидата в электоральный период складывалось все иначе, никакой центр на него не работал. Не в этом ли кроется причина его искусных и искренних импровизаций, за которыми и пошла Америка? Однако ситуация меняется, и все возвращается на круги своя политической культуры. Действительно, Америка немыслима без традиций!

Знаковое событие в американской политике, не получившее, однако, видимого общественного резонанса, произошло 17 октября 2017 года. Впервые с момента своего президентства Д.Трамп выступил в стенах Фонда «Наследие» (The Heritage Foundation). В своей речи американский лидер коснулся самых разных вопросов, зачастую весьма чувствительных для американцев. Впрочем, важно даже не содержание речей, а царившая в Фонде атмосфера! Трамп был среди своих! Президент был несколько расслабленным, а с общим антитрамповским духом американской политической жизни диссонировала атмосфера дружелюбия. Свои!

Слухи, разносившиеся в коридорах власти, о тесной связи Д.Трампа с консервативным аналитическим центром Heritage Foundation подтвердились. Можно резонно предположить, что свой курс Д.Трамп будет строить на рекомендациях этого центра. Даже северокорейские аналитики ищут возможности пообщаться с интеллектуалами из The Heritage Foundation для более глубокого понимания намерений Д.Трампа.

Весьма показательна деятельность Фонда. Среди его «успехов» значатся и противодействие реформе здравоохранения – Obamacare, и формирование состава кандидатур, которых Трамп выдвинул в Верховный суд, и многое другое, близкое нынешнему хозяину Белого дома.

Ни для кого не секрет, что в свое время Р.Рейган опирался на идейную платформу, сформулированную Фондом «Наследие», а рекомендации Фонда – 1093-хстраничный документ – стали своеобразной Библией для американского президента. Две трети из 2000 кандидатур, предложенных Рейгану Фондом, были поддержаны его администрацией. Возможно, нынешний глава Белого дома стремится повторить успех Р.Рейгана, консолидировать разрозненную американскую элиту вокруг своей персоны.

Недавно вышедший доклад Фонда «Наследие» «Индекс военной мощи США 2018» пронизан духом возрождения американской военной машины, что вполне согласуется с умонастроением Д.Трампа, следующего в русле принципа, провозглашенного Р.Рейганом, – «Мир посредством силы»!

Показательно и то, что сам стиль политических материалов Фонда «Наследие» отнюдь не враждебен Д.Трампу, чего нельзя сказать о других праворадикальных, неоконсервативных структурах, таких как AEI (Американский институт предпринимательства), The Foreign Police Initiative (Внешнеполитическая инициатива), Hudson Institute (Гудзоновский институт) и др.

Опора Трампа на Фонд «Наследие» понятна и логична. Фонд не вступает в оппозицию Трампу, поскольку в последнее время, несмотря на свое былое влияние, был оттеснен от политики многочисленными неоконсервативными центрами. Неуклюжие шараханья Д.Трампа во внешней политике побуждают президента к поиску рациональных решений, для которых нужна профессиональная экспертиза. Возможно, Фонд окажется в состоянии ее оказать, а сама внешняя политика США станет более предсказуемой».

