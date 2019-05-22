Президент Таджикистана поздравил Президента Азербайджана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Мне доставляет огромное удовольствие поздравить Вас и весь народ дружественного Азербайджана по случаю национального праздника – Дня Республики.
Межгосударственные отношения с Азербайджанской Республикой занимают важное место во внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан.
Мы высоко оцениваем нынешний уровень многогранного взаимодействия между нашими странами, получившего за последние годы новую динамику развития и углубления.
Выражаю уверенность в том, что последовательная совместная реализация договоренностей сторон, достигнутых в рамках последних переговоров и встреч на высшем уровне, выведут наши отношения во всех сферах сотрудничества на качественно новый уровень.
Пользуясь возможностью, от всей души хочу пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых свершений в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и неуклонного процветания».
1news.az