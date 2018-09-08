Президент Сербии заявил, что прибыл в Косово с призывом к миру

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в начале своей двухдневной поездки в Косово и Метохию в субботу, что прибыл в край говорить о мире, стабильности и экономическом развитии.

Свое пребывание в крае Вучич начал с посещения "Центра экологии и развития спорта" и центра Красного Креста в муниципалитете Зубин-Поток, а также осмотра плотины ГЭС "Газиводе", куда косовско-албанские власти сначала запретили ему доступ, а в ночь на субботу, под давлением ЕС и США, разрешили.

"Я прибыл, прежде всего, чтобы говорить о нашей идее – поддерживать долгосрочный мир, стабильность и попытаться для будущих времен сделать лучшими отношения сербов и албанцев. В тоже время я приехал, чтобы в каждом месте говорить о больших инвестиционных планах и программах, отличной возможностью для чего станет деловой форум в Лешаке", — заявил Вучич.

По его словам, в последнее время Белград вложил около двух миллионов евро в инфраструктуру, спортивно-экологический центр, объекты ГЭС и плотину крупнейшего аккумуляционного озера в Косово площадью около 12 квадратных километров. Президент Сербии также сообщил о планах построить близ озера рекреационный центр и рыбную ферму, а в близлежащем поселке Зубин-Поток – новый водопровод и предприятие по переработке сельхозпродукции.

Затем, как ожидается, Вучич посетит хозяйство местной сербской семьи в селе Ибарско-Постене, сельскохозяйственный техникум в поселке Лешак и там же примет участие в закрытии делового форума. Завершить президентскую программу в Косово в субботу планируется поздно вечером встречей с политическими представителями местных сербов в городе Звечан.



РИА Новости