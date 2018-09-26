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Президент России в четверг прилетит в Баку

Сегодня в 15:57 ~ 1 минута на чтение 763
Президент России в четверг прилетит в Баку

Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг отправится в Баку, а затем в Душанбе.

«Президент РФ Владимир Путин посетит Баку, где примет участие в IX форуме Российско-азербайджанском форуме регионов 27 сентября, и понаблюдает за соревнованиями последнего дня 32-го чемпионата мира по дзюдо», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"До этого (до вылета в Душанбе - прим. ТАСС) завтра рано утром президент вылетит в Баку, где состоится форум регионов России и Азербайджана, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Главы двух государств Путин и Алиев пообщаются с главами регионов, выступят перед ними, но перед этим также президент посетит некоторые соревнования в рамках чемпионата мира по дзюдо, который сейчас проходит в Баку".

С.А.

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