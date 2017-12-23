Президент «ПСЖ»: «Неймар в «Реале»? Без шансов»

В последние пару месяцев слухи о возможном переходе Неймара в «Реал» обрастают всё новыми и новыми подробностями.

СМИ наперебой сообщают о том, что руководство испанского клуба продолжает вести активную работу над осуществлением трансфера бразильца.

Согласно источникам, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес намерен подписать Неймара после того, как у Роналду закончится контракт с клубом в 2021 году. Однако уточняется, что Перес не прочь, чтобы бразилец переехал на «Сантьяго Бернабеу» намного раньше.

Напомним, что в 2013 году «Реал» пытался приобрести Неймара, но тогда нападающий предпочел стать игроком «Барселоны».

Позже Sky Sports утверждал, что президент Перес даже встретился с отцом Неймара за обедом, в ходе которого они обсудили возможные варианты перехода 25-летнего форварда.

В частности, отец игрока выразил готовность оказать давление на руководителя «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи для того, чтобы осуществить переход следующим летом. Сообщается, что обговариваемая сумма трансфера составляет 250 млн. евро.

Сам Неймар хранит молчание, но наконец-то заговорил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, приложивший максимум своих усилий для того, чтобы бразилец играл в его команде. Катарский бизнесмен заявил, что переход его самого дорогостоящего футболиста в испанский клуб невозможен.

«Неймар в «Реале»? Не может такого быть. Без шансов», – приводит AS слова Аль-Хелайфи.

Напомним, летом 2017 года бразильский форвард, ранее выступавший за «Барселону», перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.

Фарида Расулова