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Президент Польши назначил нового премьера

Сегодня в 20:51 меньше минуты на чтение 160
Президент Польши назначил нового премьера

Президент Польши Анджей Дуда назначил новым премьер-министром страны Матеуша Моравецкого.

Об этом сообщается в твиттере офиса президента страны.

«Назначаю вас своим премьер-министром. Я буду не только держать за вас кулаки, но и в любой момент я открыт для сотрудничества», — приводятся слова Дуды новому премьеру.

Как отмечает Polskie Radio, во вторник, 12 декабря, парламент должен одобрить кандидатуру Моравецкого.

Ранее после отставки польского премьера Беаты Шидло в отставку ушло правительство Польши.

Gazeta.ru

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