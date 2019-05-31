Президент Польши находится с визитом в Азербайджане - ФОТО

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30 мая Президент Республики Польша Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Республики Польша Анджея Дуду встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

1news.az

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