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Президент Перу поздравил Президента Азербайджана

10 Июня, 2019 в 23:48 ~ 1 минута на чтение 155
Президент Перу поздравил Президента Азербайджана

Президент Перу Мартин Вискарра Корнехо поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

От имени правительства и народа Перу, а также от своего имени сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

По случаю этого знаменательного праздника желаю азербайджанскому народу мира и процветания, передаю наилучшие пожелания, желаю дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества, отражающих наши двусторонние связи.

Ваше превосходительство, вновь выражаю Вам свое глубочайшее почтение».

1news.az

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