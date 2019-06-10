Президент Перу поздравил Президента Азербайджана

Президент Перу Мартин Вискарра Корнехо поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.
От имени правительства и народа Перу, а также от своего имени сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.
По случаю этого знаменательного праздника желаю азербайджанскому народу мира и процветания, передаю наилучшие пожелания, желаю дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества, отражающих наши двусторонние связи.
Ваше превосходительство, вновь выражаю Вам свое глубочайшее почтение».
1news.az