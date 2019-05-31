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Президент Пакистана поздравил Президента Азербайджана

31 Мая, 2019 в 23:00 ~ 1 минута на чтение 180
Президент Пакистана поздравил Президента Азербайджана

Президент Пакистана Ариф Алви поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Пакистана, лично от себя передаю самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Вместе с братским азербайджанским народом эту знаменательную дату отмечает и пакистанский народ. С чувством большого удовлетворения отмечаю уровень постоянно развивающегося сотрудничества между нашими странами.

Поддержка, оказываемая нашими странами друг другу в конфликте в Джамму и Кашмире, а также нагорно-карабахском конфликте, является свидетельством крепких братских отношений, объединяющих наши государства.

Намерен тесно сотрудничать с Вашим превосходительством в деле дальнейшего укрепления связей в интересах наших братских народов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять заверения в самом высочайшем почтении».

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