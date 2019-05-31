Президент Пакистана поздравил Президента Азербайджана

Президент Пакистана Ариф Алви поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Пакистана, лично от себя передаю самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Вместе с братским азербайджанским народом эту знаменательную дату отмечает и пакистанский народ. С чувством большого удовлетворения отмечаю уровень постоянно развивающегося сотрудничества между нашими странами.

Поддержка, оказываемая нашими странами друг другу в конфликте в Джамму и Кашмире, а также нагорно-карабахском конфликте, является свидетельством крепких братских отношений, объединяющих наши государства.

Намерен тесно сотрудничать с Вашим превосходительством в деле дальнейшего укрепления связей в интересах наших братских народов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять заверения в самом высочайшем почтении».

1news.az