Президент «Нефтчи» о сотрудничестве с «Turkish Airlines»: «Нас выбрали, потому что мы являемся самым титулованным клубом Азербайджана»

Сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между футбольным клубом «Нефтчи» и компанией «Turkish Airlines».

На мероприятии приняли участие президент клуба Камран Гулиев, глава представительства компании в Азербайджане Сейфулла Ильяс. Мероприятие также посетили главный тренер Роберто Бордин, и несколько игроков, среди которых Багали Дабо, Сони Мустивар, Эмин Махмудов, Руслан Абышов и Горан Порацки.

Согласно подписанному соглашению, лого компании будет отражено на тренировочных формах клуба, а все цифровые каналы будут распространять информацию о компании «Turkish Airlines». Также лого будет отражено на рекламных баннерах, билетах и пригласительных. Кроме этого база клуба будет носить название компании - «Turkish Airlines» football Centre. Соглашение будет рассчитано на один год.

В начале мероприятия президент «Нефтчи» Камран Гулиев отметил, что они рады подписанию соглашения с компанией «Turkish Airlines». «Отношения между двумя странами очень тесно развиваются. Сегодня мы собрались для подписания соглашения. Для «Нефтчи» оно имеет очень важное значение. «Turkish Airlines» - один из лидеров авиаперевозок в мире, и сотрудничает с ведущими клубами мира и спортсменами. И теперь «Нефтчи» также стал одним из партнеров «Turkish Airlines». Это очень успешный шаг для нас».

Своим мнением о подписании соглашения поделился и Сейфулла Ильяс. «Мы как компания «Turkish Airlines» всегда стараемся поддерживать дружеские отношения между двумя странами. Для компании это очень важное соглашение. Мы верим в будущее азербайджанского футбола. Поэтому подписываем это соглашение. Хотелось бы пожелать «Нефтчи» удачи в предстоящем розыгрыше Лиги Европы».

После этого между сторонами было подписано соглашение. Со стороны «Нефтчи» его подписал Камран Гулиев, со стороны «Turkish Airlines» Сейфулла Ильяс.

«Думаю, это сотрудничество очень важно как для нас, так и для самой компании «Turkish Airlines». Возможно, нас выбрали, потому что мы являемся самым титулованным клубом Азербайджана. Мы намерены реализовывать ряд проектов. Мы будем рекламировать марку «Turkish Airlines», - сказал Камран Гулиев.

«Нефтчи» - это марка азербайджанского футбола и мы верим, что это сотрудничество принесет успех обеим сторонам», - сказал в свою очередь Сейфулла Ильяс, - Мы впервые подписываем подобное соглашение в Азербайджане. Соглашение рассчитано на рекламу марки. И не охватывает пока другие аспекты. Мы находимся в начале пути. Поэтому соглашение рассчитано на один год. У обеих сторон есть свои ожидания. По итогам года сотрудничества обе стороны проведут оценку, и потом уже будет принято последующее решение».

Камран Гулиев также рассказал, что в соглашении нет пункта о том, что компания «Turkish Airlines» будет осуществлять перевозки команды. «Но если мы подписали соглашение, то постараемся быть рядом с компанией. «Turkish Airlines» в любом случае будет для нас приоритетом».

На мероприятии также было отмечено, что финансовая сторона вопроса является коммерческой тайной, но она устроила обе стороны.

В свою очередь вице-президент клуба Эльнур Эйвазов рассказал о ходе строительства базы клуба. «В ближайшее время начнутся строительные работы. Мы намерены завершить ее в кратчайшие сроки».

Теймур Максутов