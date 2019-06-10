Президент Монголии поздравил Президента Азербайджана

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство, господин Президент.

Хочу передать Вашему превосходительству и азербайджанскому народу сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

С удовлетворением подчеркиваю укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Монголией и Азербайджаном, еще раз подтверждаю намерение и впредь взаимодействовать с Вашим превосходительством во всех потенциальных направлениях, в особенности, для реализации наших согласованных инициатив, связанных с расширением и развитием сотрудничества в торговой и экономической сферах.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – благополучия и благосостояния».

1news.az