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Президент Moнголии посмотрел чемпионат мира по дзюдо в Баку - ФОТО

Сегодня в 19:46 ~ 1 минута на чтение 365
Президент Moнголии посмотрел чемпионат мира по дзюдо в Баку - ФОТО

25 сентября Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, находящийся с рабочим визитом в Aзербайджане, посмотрел соревнования чемпионата мира по дзюдо на Национальной гимнастической арене в Баку.

Выступавший на чемпионате в весовой категории 100 килограммов среди мужчин монгольский спортсмен Отгонбаатар Лхагвасурен встретился в полуфинале с представителем Грузии Варламом Липартелиани.

На встрече, прошедшей в обстановке напряженной спортивной борьбы, монгольский спортсмен потерпел поражение. В схватке за бронзовую медаль Отгонбаатар Лхагвасурен одолел представителя Японии Аарона Вольфа и завершил чемпионат на третьем месте.

Отметим, что на чемпионате мира борьбу за первенство ведут до 800 дзюдоистов из 125 стран.

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