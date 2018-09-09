Момент ДТП с кортежем президента Молдавии попал на видео - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Служба государственной охраны Молдавии опубликовала видео ДТП с кортежем президента республики Игоря Додона.

На записи видно, как грузовик вынесло на встречную полосу, после чего транспортное средство врезалось в автомобиль главы государства, столкнув его на обочину дороги.

Ранее стало известно, что кортеж Дондона попал в аварию на трассе Страшены — Калараш. По данным Службы госохраны, в результате происшествия три человека получили травмы легкой и средней тяжести. Сам Додон чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась, сообщил советник президента Максим Лебединский.

Как отметили в администрации молдавского лидера, никто из его семьи не получил травм в результате аварии.

«В СМИ появилась информация о том, что мать Игоря Додона серьезно пострадала в ДТП, она не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе главы государства.

РИА Новости

16:35

Президент Молдавии Игорь Додон попал в дорожную аварию и был госпитализирован, сообщили «Интерфаксу» в генеральном инспекторате полиции.

Согласно сообщению, авария произошла в районе Хынчешть в воскресенье утром. Машина Mercedes S-класса, в которой ехал глава государства, перевернулась. Местные СМИ публикуют кадры с места происшествия, на которых виден лежащий в кювете перевернутый автомобиль.

В аварии также получил повреждения автомобиль Wolkswagen-Tuareg Службы государственной охраны, который ехал в президентском кортеже.

Позднее в Службе государственной охраны Молдавии «Интерфаксу» сообщили, что в результате ДТП Додон пострадал незначительно. По словам собеседника агентства, «у него царапины и синяки».

Президентский Mercedes перевернулся в воскресенье в Хынчешстком районе, в 50 км южнее Кишинева. Предполагается, что водители не справились с управлением на скользкой дороге во время дождя.

Интерфакс