Президент Межгоссовета по авиации и использованию воздушного пространства посетила Азербайджан

Президент Межгоссовета по авиации и использованию воздушного пространства Татьяна Анодина совершила рабочий визит в Азербайджан.

Состоялся рабочий визит в Азербайджан президента Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства, профессора Татьяны Анодиной.

В ходе визита состоялись встречи с премьер-министром Азербайджанской Республики Новрузом Мамедовым, а также с министрами.

В ходе встреч были обсуждены крупные международные мероприятия, проведенные Межгоссоветом в период 2015-2018 годы в Азербайджане и за его пределами.

Татьяна Анодина посетила организации и объекты гражданской авиации Азербайджана, провела встречу с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым. Сторонами были рассмотрены вопросы дальнейшего повышения безопасности полетов, сертификации авиационной техники, аэропортов и ремонтных организаций.

Президент Межгоссовета также приняла участие в работе Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума.

Татьяна Анодина присутствовала на спортивных соревнованиях Чемпионата мира по дзюдо, проходившего в эти дни в Баку.

Э.Т.