Президент Литвы: Совбез ООН не в силах разрешить ни один конфликт – ВИДЕО

Президент Литвы Даля Грибаускайте выступила с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН с резкой критикой в адрес членов Совета Безопасности ООН, которые, по ее словам, за последние 10 лет не могут разрешить ни один из существующих сегодня конфликтов.

«Почти во всех крупных кризисах последнего десятилетия – от Сирии до Украины, от Мьянмы до Йемена – Совет Безопасности оказывался не в состоянии сыграть необходимую роль. Это происходило от того, что государства не могли подняться выше своих национальных интересов, использовали в целях обструкции свое право вето», - заявила Грибаускайте накануне.

Она подчеркнула, что организации, созданные для того, чтобы не допустить применения оружия массового уничтожения, не могут ничего сделать, чтобы остановить «диктаторов, разрабатывающих ядерное оружие и использующих химическое оружие против гражданских лиц в наших городах».

Президент Литвы выступила в рамках второго дня общих дебатов, которые традиционно проходят в начале каждой новой сессии Генассамблеи ООН.

18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 73-я сессия. Общие дебаты проходят с 26 по 28 сентября.

С трибуны ООН Даля Грибаускайте призвала страны-члены Организации не разрушать международные институты многостороннего сотрудничества, добиваться усиления роли ООН в разрешении кризисов и в борьбе за права человека, а также отказаться от торговой войны, которая чревата ростом бедности на планете.

Говоря о международной торговле, президент подчеркнула, что сегодня Всемирная торговая организация «оказалась парализованной». Она предупредила, что рост напряженности в торговых отношениях может свести на нет достижения в области устойчивого развития и в борьбе с бедностью.

Президент Литвы признала, что международные учреждения несовершенны. Они, по ее словам, порой бюрократичны, расточительны и неподотчетны.

«Но ведь именно мы, государства-члены, создали эти институты, значит - нам надлежит усовершенствовать их с тем, чтобы они соответствовали новым реалиям», - сказала Даля Грибаускайте.

«Прежде чем разрушать многосторонние учреждения и международные принципы, мы должны определиться с тем, что мы хотим построить и создать взамен. В противном случае нам придется жить на руинах», - озвучила она свой не радужный прогноз.

Выступление президента Литвы на Генассамблее ООН:

Елена Остапенко, Э.Т.