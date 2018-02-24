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Президент Ла Лиги: «Из-за фанатов «Спартака» погиб человек. Этих варваров нельзя пускать на стадионы»

Сегодня в 15:04 ~ 1 минута на чтение 53
Президент Ла Лиги: «Из-за фанатов «Спартака» погиб человек. Этих варваров нельзя пускать на стадионы»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас осудил поведение болельщиков «Спартака» перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

Фанаты «красно-белых» перед игрой стали участниками столкновений, в ходе которых скончался 51-летний полицейский.

«Это просто безумие. Нам нельзя быть толерантными к тем, кто проявляет насилие. Нельзя проявлять снисхождение к таким людям. Необходимо делать все возможное, чтобы в футболе не было насилия. 

Призываю УЕФА и ФИФА запретить этим фанатам посещать чужие стадионы. Российским болельщикам нельзя было разрешать приезжать в Бильбао. Из-за них человек потерял свою жизнь. В нашем футболе такое происходит лишь когда в страну приезжают подобные варвары», - приводит слова Тебаса AS.

Напомним, что «Спартак» выиграл в гостях у «Атлетика» (2:1), но по сумме двух матчей  вылетел из Лиги Европы.

Ф.Р.

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