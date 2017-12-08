Президент Кыргызстана принял руководителей парламентских делегаций стран-членов ТюркПА - ФОТО

8 декабря Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбенков принял руководителей парламентских делегаций, участвующих в проходящей в Бишкеке 7-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече, в которой участвовал также председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, Президент Кыргызстана отметил, что ТюркПА за короткий срок стала пространством важного диалога. Он подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему углублению связей с тюркоязычными странами в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

Глава Кыргызского государства сказал, что потенциал ТюркПА велик, и интерес к этой структуре постепенно растет. Доказательством этого является участие в нынешнем заседании Узбекистана и Венгрии. Говоря о проведенных в стране выборах, Президент Сооронбай Жээнбенков отметил, что в 2015 году в Кыргызстане состоялись парламентские, а в 2017 – президентские выборы, которые прошли на основе прозрачности и справедливости.

Руководители делегации поздравили Сооронбая Жээнбенкова с избранием на пост президента, пожелали ему успехов. Было отмечено, что двусторонние связи в рамках ТюркПА и впредь будут динамично развиваться, подчеркнуто, что 2018 год – год юбилея ТюркПА, 10-летие структуры пройдет именно под председательством Кыргызстана.