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Президент Кыргызстана поздравил Президента Азербайджана

22 Мая, 2019 в 21:10 ~ 1 минута на чтение 150
Президент Кыргызстана поздравил Президента Азербайджана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики.

Кыргызстан высоко ценит дружеские отношения с братским Азербайджаном и придает большое значение дальнейшему укреплению и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Убежден, что кыргызско-азербайджанские отношения и впредь будут укрепляться, способствуя улучшению благосостояния наших стран и народов.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания».

1news.az

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