Президент Колумбии поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Республики Колумбия Хуан Мануэль Сантос поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с успешной победой на президентских выборах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Для меня высокая честь и удовольствие сердечно поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Благодаря позиции, продемонстрированной Вами в связи с окончанием произошедшего в нашей стране конфликта, в особенности, поддержке, оказанной Вами проекту, связанному с закладкой гранатовых садов в Колумбии, взаимным визитам и встречам на высшем уровне, открытию дипломатических представительств в обеих странах, подписанию соглашений, служащих взаимным интересам, связи между нашими странами за последние 8 лет получили еще большее развитие.

Хочу еще раз выразить постоянную готовность Колумбии к дальнейшему расширению возможностей для того, чтобы придать импульс сотрудничеству между двумя странами в области культуры, торговли, инвестиций.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, выражаю Вам глубочайшее почтение».

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