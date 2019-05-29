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Президент Ирана поздравил Президента Азербайджана

Сегодня в 21:03 ~ 1 минута на чтение 185
Президент Ирана поздравил Президента Азербайджана

Президент Ирана Хасан Роухани поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны – Днем Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Искренне поздравляю Ваше превосходительство и Ваш народ по случаю годовщины независимости Азербайджанской Республики. Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика, как два соседних государства, опираясь на древние исторические, культурные и религиозные ценности, после обретения Азербайджанской Республикой независимости демонстрируют связи высокого уровня и добрососедские отношения, углубляя и расширяя сотрудничество во всех сферах, намерены повышать благосостояние и благополучие двух народов, вносить вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.

Да ниспошлет Всемогущий Аллах Вашему превосходительству здоровья и успехов, а славному народу Азербайджанской Республики – счастья».

1news.az

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