Президент Индонезии поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Республики Индонезия Джоко Видодо поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с успешной победой на президентских выборах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени государства и народа Индонезии и от себя лично от всей души поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, передаю самые сердечные приветствия.

Господин Президент, подавляющее большинство азербайджанского народа вновь оказало Вам доверие, что является наглядным свидетельством веры в Ваше лидерство, оценки проводимой Вами большой работы во имя благополучной жизни граждан.

Разрешите, пользуясь случаем, выразить искреннюю надежду, что в новый срок Вашего президентства тесные связи между Азербайджаном и Индонезией еще более упрочатся во имя развития и благосостояния наших стран.

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, прошу принять мое глубочайшее почтение».

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