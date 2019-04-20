Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Шри-Ланки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Уважаемый господин Президент.

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрывов, совершенных в Вашей стране.

Мы глубоко возмущены этим ужасным происшествием, решительно осуждаем терроризм, поддерживаем усилия международного сообщества в борьбе со всеми его проявлениями.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Шри-Ланки, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим», - говорится в соболезновании главы Азербайджанского государства.

1news.az