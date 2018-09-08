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Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Зардабском районе

8 Сентября, 2018 в 22:34 ~ 1 минута на чтение 1153
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Зардабском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Зардаб-Гаравелли Зардабского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях строительства автомобильной дороги Зардаб-Гаравелли, соединяющей 6 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,32 миллиона (один миллион триста двадцать тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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