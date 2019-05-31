Президент Ильхам Алиев выделил 5 миллионов манатов на нужды детей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе».

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, согласно распоряжению, в соответствии с законом «О социальной службе», для расширения социальных услуг (услуги дневного ухода, социальной реабилитации, психологической и другой помощи), оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Министерству труда и социальной защиты населения выделяется пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Тимур Рзаев, Г.Р.