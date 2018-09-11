Президент Ильхам Алиев: Вся ответственность за срыв переговорного процесса ляжет на армянскую сторону и лично на Пашиняна

12 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Отметив широкую повестку, которую предстоит обсудить во время визита Томаса Гремингера, глава государства подчеркнул, что одним из главных вопросов является урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что противоречивые заявления нового премьер-министра Армении по урегулированию конфликта, с которыми он выступает с первых дней своей деятельности, вызывают как минимум удивление.

Глава Азербайджанского государства заявил, что, в частности, неприемлем тезис «Азербайджан должен вести переговоры с так называемой «Нагорно-Карабахской Республикой», и это показывает, что руководство Армении хочет сорвать переговоры.

По словам главы государства, Азербайджан также решительно отвергает заявления, подобные тем, что оккупированные районы Азербайджана якобы являются составной частью так называемой «НКР», и призывает ОБСЕ отреагировать на такие опасные заявления.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в целом у азербайджанской стороны сформировалось мнение о том, что Пашинян всеми способами стремится сорвать переговорный процесс.

Глава государства заявил, что в данном случае вся ответственность за это ляжет на армянскую сторону и лично на Пашиняна.

Президент Ильхам Алиев также обратился к ОБСЕ не оставаться безразличной к массовым нарушениям прав человека в Армении под видом демократии, к поручениям со стороны премьер-министра Армении об аресте его политических оппонентов, созданию в Армении нового режима диктатуры.