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Президент Ильхам Алиев вручил награду Рамилю Усубову – ФОТО

Сегодня в 16:08 ~ 1 минута на чтение 260
Президент Ильхам Алиев вручил награду Рамилю Усубову – ФОТО

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 июня 2018 года министр внутренних дел АР, генерал-полковник Рамиль Усубов был награжден высокой государственной наградой - орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, министр был награжден за особые заслуги в деле борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Азербайджане, а также в связи со 100-летним юбилеем создания азербайджанской полиции.

19 сентября Президент Ильхам Алиев лично вручил высокую награду генерал-полковнику Рамилю Усубову.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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