1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Ильхам Алиев: В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана

30 Апреля, 2018 в 18:32 ~ 3 минуты на чтение 392
Президент Ильхам Алиев: В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана

Вышла в свет 59-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Я неоднократно отмечал, хочу еще раз сказать, Азербайджанское государство – это социальное государство. В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Разумеется, для каждого человека очень важно его здоровье. Мы должны стараться, чтобы люди не теряли свое здоровье, были обеспечены высококвалифицированными медицинскими услугами. Для этого и впредь будут даваться соответствующие указания, приниматься меры.

Но, могу сказать, что проводимая в Азербайджане работа в этой сфере оценивается и международными организациями. Всемирная организация здравоохранения отмечает позитивные тенденции в проведении реформ в Азербайджане. Конечно, это нас еще больше воодушевляет. Уверен, что в предстоящие годы будут приняты дополнительные меры для усовершенствования системы здравоохранения.

Эти слова, нашедшие место в недавно вышедшей в свет 59-й книге многотомника «Развитие – наша цель», Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал 3 октября 2013 года в ходе ознакомления с капитальным ремонтом и реконструкцией, проведенными в Сумгайытской городской больнице номер 1.

Материалы, опубликованные в 59-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с сентября по октябрь 2013 года.

Эта книга начинается с информации о встрече главы государства с молодежью южного региона и текста его выступления на открытии Центра молодежи в Лянкяране.

В этот том издания включены речь Ильхама Алиева, избранного Президентом Азербайджанской Республики в 2013 году на третий срок, на инаугурации, информация о встречах главы государства с руководителями иностранных государств и правительств, политическими деятелями, делегациями, тексты речей и выступлений, писем.

В эту книгу многотомника вошли материалы о приеме Президентом Азербайджана высокопоставленных лиц Великобритании, Франции, Пакистана, а также ОБСЕ и других международных структур, совершивших визит в Азербайджан, представителей 70-го заседания Совета командующих Пограничными войсками СНГ, президента Конференции европейских национальных библиотек и вице-президента Ассамблеи евразийских библиотек, обращение к участникам X заседания Совещания руководителей разведывательных служб стран «Черноморско-Каспийского диалога», а также о визите главы государства в Беларусь для участия в Совете глав государств СНГ.

Кроме того, в 59-й том многотомника вошла информация об участии Президента Ильхама Алиева в открытии центров культуры, предприятий и заводов, других социальных объектов в ходе поездок в Евлахский, Бардинский, Шамкирский, Гядабейский, Губинский и Шабранский районы, города Нафталан и Сумгайыт, встречах с представителями общественности региона, речи на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития 9 месяцев 2013 года и предстоящим задачам.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 59-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ

392

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net