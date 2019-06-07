Президент Ильхам Алиев: Успешное проведение в нашей стране сложных операций, проводимых в известных кардиологических центрах мира, заслуживает высокой оценки

«Успешное проведение реализация в нашей стране сложных операций, проводимых в известных кардиологических центрах мира, заслуживает высокой оценки».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана об этом говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам VI Международного конгресса «Бакинские дни сердца», организованного Азербайджанским обществом сердечно-сосудистой хирургии и посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, и 15-й конференции Общества сердечно-сосудистой хирургии Евразии.

Также в письме глава государства искренне приветствует азербайджанских кардиологов, кардиохирургов и ученых, приехавших в столицу нашей республики из различных стран, желает успехов работе конгресса и новых достижений в благородной деятельности во имя здоровья людей.

«Традиционный Бакинский конгресс, отличающийся своей позицией в развитии кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, сегодня вносит достойный вклад в применение в Азербайджане новых методов лечения и технологий медицины. Участие известных ученых-кардиологов и хирургов, представляющих престижные медицинские центры мира, является показателем высокого авторитета вашего конгресса, на котором будут обсуждаться последние научные достижения в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. А проведение практических занятий для молодых специалистов особенно повышает его научно-практическое значение.

Символично, что нынешний конгресс, организованный вместе с XV конференцией Евразийского общества сердечно-сосудистой хирургии, посвящается памяти общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Гейдар Алиев создал достаточно широкие возможности для постоянного совершенствования в нашей стране системы здравоохранения. В последующий период была проделана значительная работа по развитию системы азербайджанского здравоохранения, в том числе повышению кардиологии на уровень мировых стандартов. Достойно одобрения то, что сложные операции, проводимые в известных кардиологических центрах мира, в настоящее время успешно реализуются в нашей стране новым поколением кардиологов.

Надеюсь, что обстоятельное обсуждение актуальных вопросов кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии с участием ведущих специалистов еще более укрепит зарубежные связи наших врачей, благодаря взаимному использованию международного опыта послужит развитию медицинской науки в целом», - отметил Президент Ильхам Алиев в своем поздравлении.

Тимур Рзаев