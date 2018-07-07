Президент Ильхам Алиев: У нас прекрасные традиции, национальные ценности

У нас прекрасные традиции, национальные ценности. Мы бережем их, и вы, молодежь, должны сохранять их.

Это большое наследство, большое культурное наследие, наше богатство. Наша музыка, искусство ковроткачества, искусство, литература, родной язык – все это наше самое большое богатство. Мы берегли эти богатства во все времена – во времена царской России, Советского Союза. Поэтому сегодня мы, как народ, развиваемся. Мы преподнесли себя миру. Разумеется, в период независимости мы должны еще больше беречь эти ценности. Есть государственная политика, и я, как Президент, уделяю этим вопросам особое внимание. Этой работой занимаются все государственные структуры, а также общественные организации. Но здесь должна обеспечиваться преемственность. И эту преемственность будете обеспечивать вы, молодежь.

Эти слова, нашедшие отражение в 64-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», взяты из выступления главы государства во встрече с представителями молодежи и общественности Бейляганского района во время сдачи в эксплуатацию Центра молодежи 28 августа 2014 года.

Материалы, собранные в 64-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с июля по сентябрь 2014 года.

В издании собраны материалы о встречах Президента Азербайджана в рамках его официального визита в Итальянскую Республику, об интервью главы государства журналистам этой страны, о его рабочих визитах в город Сочи Российской Федерации, а также в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии для участия в саммите НАТО, выступлении на саммите НАТО в городе Ньюпорт (Уэльс), а также о переговорах главы государства во время официальных визитов в Азербайджан Президента и премьер-министра Турецкой Республики, премьер-министра Малайзии, Президента Болгарии, премьер-министров Монтенегро и Греции, а также о подписанных документах, заявлениях для печати и др.

В книге нашло место информация о приеме Президентом Ильхамом Алиевым совершивших визит в нашу страну высокопоставленных лиц Великобритании, Ирана, Германии, Сербии, Израиля, России и других государств, Европейского Союза и других международных организаций, а также новоназначенных послов в Азербайджане. Президент Азербайджана на всех встречах и переговорах демонстрирует принципиальную позицию в решении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, концентрирует внимание на захватническую политику Армении, призывает мировую общественность поддержать решение нагорно-карабахского конфликта, препятствующего развитию региона, в рамках норм и принципов международного права.

В книге также нашли место тексты обращения главы государства к участникам обменной встречи Совета Европы по религиозному измерению межкультурного диалога 2014 года на тему «Межкультурный диалог: взаимосвязь между культурой и религией», поздравительного послания азербайджанскому народу по случаю праздника Рамазан и других писем.

В данной книге многотомника нашла отражение информация о поездках Президента Азербайджана в Хызинский, Агдамский, Бардинский, Бейляганский и Физулинский районы, его встречах там с представителями общественности, участии в открытии в Баку и регионах различных объектов инфраструктуры, знакомстве с условиями, созданными в средних школах после капитального ремонта и реконструкции.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 64-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ