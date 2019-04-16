Президент Ильхам Алиев: Связи с Китаем являются одним из приоритетов нашей внешней политики

17 апреля китайское агентство Синьхуа опубликовало интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Предлагаем вниманию читателей данное интервью.

- В прошлом году была отмечена 26-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем. Господин Президент, что Вы можете сказать о нынешнем состоянии азербайджано-китайских отношений? Какова позиция в отношении Китая во внешней политике Азербайджана?

- В 1994 году Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев совершил визит в Китай, и этот визит заложил основу двусторонних отношений между нашими странами. С того времени наши связи очень успешно развиваются. Азербайджан и Китай – дружественные страны. Мой официальный визит в Китай в 2005 году и государственный визит в 2015 году, наряду с развитием и углублением двусторонних отношений, еще раз подтвердили нашу совместную волю.

У нас активные политические контакты. В то же время мы активно сотрудничаем и в экономической сфере. Присоединившись к инициативе Китая, Азербайджан стал соучредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Ряд китайских компаний успешно работает в Азербайджане, мы хотим видеть больше китайских компаний в нашей стране в качестве инвесторов, торговых предприятий и подрядчиков. В Азербайджане господствует очень благоприятная инвестиционная среда, поэтому мы надеемся увидеть больше китайских компаний в области промышленного производства, информационных технологий, сельского хозяйства и ряде других сфер.

В торговом обороте между Азербайджаном и Китаем существует положительная динамика. Наш товарооборот составляет 1,3 миллиарда долларов. Импорт из Китая вырос на 40 процентов. Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. В Китае функционирует торговое представительство нашей страны. Кроме того, в Урумчи, Лючжоу и Шанхае открыты торговые дома Азербайджана. Азербайджан организовывает торговые миссии в различные регионы Китая. Китайские компании участвуют в реализации промышленных проектов в Азербайджане. Успешно работают в нашей стране и китайские компании в области ИКТ.

Улучшение сотрудничества в гуманитарной сфере может сыграть важную роль в развитии наших отношений. Считаю, что есть необходимость в более активном сотрудничестве в области образования.

Азербайджан уделяет большое внимание развитию индустрии туризма, в последние годы мы добились значительных успехов в этом направлении. Число китайских туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 53 процента. Азербайджан применяет упрощенную визовую процедуру для граждан Китая. Визу можно получить в международных аэропортах Азербайджана. Между Азербайджаном и Китаем осуществляются регулярные прямые рейсы.

Связи с Китаем являются одним из приоритетов нашей внешней политики. Уверен, что в предстоящие годы дружественные связи между Азербайджаном и Китаем будут успешно развиваться и укрепляться во имя прогресса и благосостояния наших народов.

- Во время Вашего визита в Китай в 2015 году между Азербайджаном и Китаем был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно реализации «Экономического пояса Шелкового пути». Как Вы оцениваете прогресс, достигнутый в последние годы двумя странами в рамках проекта «Один пояс, один путь»? Какие сферы будут составлять приоритет для азербайджано-китайского сотрудничества в рамках проекта «Один пояс, один путь»?

- В ходе моего визита в Китай в 2015 году были подписаны многие важные документы. Среди них был и подписанный между двумя странами Меморандум о взаимопонимании относительно совместного поощрения создания «Экономического пояса Шелкового пути». Азербайджан полностью поддерживает инициативу Китая «Один пояс, один путь». Есть очень хорошие перспективы для сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в транспортной сфере.

Мы вкладываем инвестиции в модернизацию нашей железнодорожной инфраструктуры. В мае прошлого года мы сдали в эксплуатацию на Каспийском море новый международный порт, грузоперевалочная способность которого составляет 15 миллионов тонн. При необходимости его возможности могут быть увеличены до 25 миллионов тонн. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Азию и Европу, является кратчайшим транспортным маршрутом для грузоперевозок из Китая в Европу и обратно. В 2018 году по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 19 поездов грузов.

Используя свое географическое положение, мы вложили инвестиции в инфраструктурный и транспортный сектора страны, превратив тем самым Азербайджан в один из международных транспортных центров. Наша страна расположена на историческом Шелковом пути. Создание современной инфраструктуры является одной из наших основных целей. Основные инвестиции мы направляем на строительство дорог, автомагистралей и аэропортов. Через территорию нашей страны проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан принимает активное участие в обоих проектах и выдвинул ряд инициатив в этом направлении.

- Как Вам известно, в этом месяце в Пекине состоится второй Международный форум сотрудничества, посвященный проекту «Один пояс, один путь». Чего Вы ждете от этого проекта с точки зрения углубления сотрудничества и построения совместного будущего для человечества?

- Убежден, что в основе транспортных проектов, соединяющих различные страны, лежит геополитика. Эти проекты оказывают влияние на геополитическую ситуацию, вносят вклад в стабильность и прогнозируемость, создают взаимозависимость. Без соседей мы не можем стать транзитной страной. То есть, это – цепь государств, и мы расположены на пути, который тянется с Востока на Запад и с Севера на Юг. Тем самым мы соединяем континенты и страны и строим еще более прогнозируемое будущее.

Инициатива «Один пояс, один путь» может развивать экономическое сотрудничество между странами и регионами, внести важный вклад в установление стабильности и безопасности. Этот проект служит таким благородным идеям, как усиление межкультурных и межцивилизационных отношений, экономического развития, процветание стран и поощрение контактов межу народами. Надеюсь, что второй Международный форум сотрудничества, посвященный проекту «Один пояс, один путь», станет очередным шагом в этом направлении и создаст хорошую возможность для проведения плодотворных обсуждений.

- В нынешнем году отмечается 70-я годовщина создания Китайской Народной Республики. Как Вы оцениваете развитие Китая в последние годы?

- Китайский народ своими древними историческими традициями и богатой культурой веками вносил вклад в развитие общечеловеческой цивилизации. Китайская Народная Республика с момента образования прошла большой путь развития. В результате дальновидной и мудрой политики китайского руководства страна добилась невиданных успехов. Наглядным показателем этого являются мощное экономическое развитие, стабильность и безопасность в стране, повышающееся благосостояние населения. Мы в Азербайджане с интересом следим за большими успехами, достигнутыми Китаем в различных сферах.

Уверен, что Китай и дальше будет идти по пути развития, процветания и прогресса. Желаю китайскому народу и его руководству новых успехов в этом деле, передаю сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю предстоящей 70-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

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