Президент Ильхам Алиев: «Сегодня наша страна известна на международной арене как надежный партнер»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в обращении говорится:

«Уважаемые участники выставки и конференции!

Приветствую вас по случаю открытия в городе Баку XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия», желаю всем вам здоровья и успехов в дальнейшей деятельности во имя прогресса ваших стран.

Ваше традиционное мероприятие, уже завоевавшее большой авторитет, превратилось за минувший период в ведущую платформу в доведении до международного сообщества важнейших направлений и стратегических принципов нефтегазовой промышленности нашей страны. Совпадение с 25-й годовщиной «Контракта века», являющегося краеугольным камнем нефтяной стратегии, разработанной и реализованной общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым, приумножает значение нынешней выставки и конференции.

Этот год знаменателен еще одним событием в истории нефтяной промышленности нашей страны. С началом впервые семьдесят лет назад, в 1949 году именно на легендарных Нефтяных Камнях в Баку добычи нефти в открытом море мировая нефтедобывающая промышленность вступила в новый этап.

Сегодня Азербайджан занимает достойное место среди стран, экспортирующих большие объемы нефти и газа. Успехи, достигнутые нами в результате динамичного развития республики, переживающей период стремительного социально-экономического прогресса, диверсифицировав национальную экономику, способствовали значительному продвижению во всех сферах, в том числе в ненефтяном секторе.

Сегодня наша страна известна на международной арене как надежный партнер. Наряду с достойным выполнением взятых на себя обязательств, мы создали благоприятные условия для иностранных инвесторов. Азербайджан, отличающийся особой позицией в развитии мировой нефтяной промышленности, также реализует широкомасштабные инвестиционные проекты в различных странах.

В прошлом году состоялась церемония официального открытия первой части проекта Южного газового коридора, затем была проведена торжественная церемония в связи со сдачей в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода – TANAP. Реализация проекта является одним из самых запоминающихся успехов нашей энергетической стратегии в годы независимости. TANAP также открыто продемонстрировал экономическое могущество нашей страны и ее важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Уверен, что с завершением в ближайшее время проекта Трансадриатического трубопровода (ТАР) будет реализован и крупный инфраструктурный проект «Южный газовый коридор». А это позволит нам транспортировать богатые газовые ресурсы Азербайджана на рынки Турции и Европы по короткому и безопасному диверсифицированному пути.

Уверен, что ваша выставка и конференция благодаря многолетнему опыту своими обстоятельными докладами на актуальные темы, обсуждениями и обменом мнениями в атмосфере взаимопонимания откроют новые горизонты для наших широких экономических связей и внесут вклад в плодотворное сотрудничество».

1news.az