Президент Ильхам Алиев: Азербайджан полностью обеспечивает свои национальные интересы

Сегодня без участия Азербайджана в регионе невозможна реализация ни одного проекта, сила страны последовательно растет во всех сферах, и Азербайджан успешно строит отношения на международном уровне, с соседними странами.

Об этом заявил Президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая с речью на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за последние 15 лет экономика выросла в 3,2 раза, согласно Отчету конкурентоспособности Всемирного экономического форума Азербайджан занимает 35-е место в мировом масштабе, по Индексу инклюзивного развития среди развивающихся стран – 3-е место.

Глава государства заявил, что, согласно международным рейтингам, Азербайджанская армия находится в числе 50 самых сильных армий мира.

Президент отметил, что через несколько дней наш третий искусственный спутник будет запущен на орбиту.

Ильхам Алиев подчеркнул значимость осуществляемых по инициативе Азербайджана энергетических и транспортных проектов, важный вклад страны в безопасность в мире.

Отметив, что Азербайджан превратился в один из центров мультикультурализма, глава Азербайджанского государства подчеркнул, что меры по развитию страны будут продолжены и впредь.

Подчеркнув, что сегодня Азербайджан – образец успеха на карте мира, что страна проводит полностью независимую политику, Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан полностью обеспечивает свои национальные интересы, и в этом деле важная роль принадлежит Азербайджанскому парламенту.