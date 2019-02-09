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Президент Ильхам Алиев присвоил Микаилу Джаббарову специальное звание

9 Февраля, 2019 в 19:11 меньше минуты на чтение 3869
Президент Ильхам Алиев присвоил Микаилу Джаббарову специальное звание
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении М.Ч.Джаббарову специального звания государственного советника налоговой службы 2-го класса.
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
 
«Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: 
Присвоить министру налогов Азербайджанской Республики Микаилу Чингиз оглу Джаббарову специальное звание государственного советника налоговой службы 2-го класса».
 
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