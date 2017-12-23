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Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии - ФОТО

23 Декабря, 2017 в 12:17 ~ 1 минута на чтение 997
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии - ФОТО

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии, министра внутренних дел Георгия Гахариани.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних азербайджано-грузинских отношений во всех сферах, в том числе сотрудничества между правоохранительными органами.

Глава государства поздравил Георгия Гахариани с назначением на должность министра внутренних дел Грузии, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Выразив признательность за поздравление, Георгий Гахариани с удовлетворением напомнил о встречах с главой нашего государства, когда работал министром экономики и устойчивого развития Грузии. Он сказал, что между министерствами внутренних дел двух стран осуществляется успешное сотрудничество.

В ходе беседы было отмечено значение глобальных экономических проектов, совместно реализуемых нашими странами, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, выражена уверенность в том, что совместная деятельность правоохранительных органов Азербайджана и Грузии в сфере обеспечения безопасности будет осуществляться и впредь.

President.az

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