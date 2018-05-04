Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии подачи питьевой воды в город Хачмаз

4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Хачмаз и открытии административного здания Хачмазского управления Открытого акционерного общества «Азерсу».
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте «Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Хачмаз».
Затем Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую начало подачи питьевой воды в город Хачмаз.
Затем было сделано фото на память.