Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии подачи питьевой воды в город Хачмаз

4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Хачмаз и открытии административного здания Хачмазского управления Открытого акционерного общества «Азерсу».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте «Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Хачмаз».

Затем Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую начало подачи питьевой воды в город Хачмаз.

Затем было сделано фото на память.