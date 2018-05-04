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Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии подачи питьевой воды в город Хачмаз

Сегодня в 12:42 ~ 1 минута на чтение 136
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии подачи питьевой воды в город Хачмаз

4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Хачмаз и открытии административного здания Хачмазского управления Открытого акционерного общества «Азерсу».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте «Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Хачмаз».

Затем Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую начало подачи питьевой воды в город Хачмаз.

Затем было сделано фото на память.

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