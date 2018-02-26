Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 26 февраля приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, у памятника жертвам трагедии был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв геноцида.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев возложили цветы к памятнику.

В мероприятии приняли участие представители государства и правительства, депутаты парламента, министры, руководители комитетов и компаний, лидеры религиозных конфессий, спасшиеся от резни жители Ходжалы.

В ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры учинили в азербайджанском городе Ходжалы акт геноцида, который стал одним из самых кровавых преступлений в истории человечества. В результате этой кровавой резни с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, 487 человек стали инвалидами, 1275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150 из них до сих пор неизвестна, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей.

В этот день тысячи жителей столицы Азербайджана с раннего утра пришли к памятнику жертвам Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку, чтобы почтить память жертв этой кровавой трагедии.

Ялчин Алиев, Э.Т.