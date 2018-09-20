1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Ильхам Алиев принял руководителей парламентов ряда стран - ФОТО

Сегодня в 18:56 ~ 3 минуты на чтение 249
Президент Ильхам Алиев принял руководителей парламентов ряда стран - ФОТО

20 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национальной Ассамблеи Джибути Мохамеда Али Хумеда, председателя Государственного Совета Султаната Оман Яхью бин Махфуза Аль-Мунзири, председателя Национального собрания Государства Кувейт Марзуга Али аль-Ганеми, председателя Сената Исламской Республики Пакистан Мухаммада Садика Санджрани, председателя Народного Собрания Болгарии Цвету Караянчеву, председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Дастанбека Джумабекова, первого заместителя председателя Палаты представителей Египта Махмуда Ахмеда Шарифи и президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели, прибывших в нашу страну с визитом для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия парламента Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства, в первую очередь, подчеркнул значение мероприятия, проводимого по случаю 100-летия создания парламента Азербайджана, и выразил признательность гостям, прибывших в нашу страну с визитом для участия в этом мероприятии.

Расценив участие представителей дружественных стран в этом мероприятии как демонстрацию партнерских отношений между нашими странами, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визиты в представленные ими страны.

Глава государства отметил, что двусторонние отношения между нашими странами находятся на высоком уровне и охватывают различные сферы наших связей.

Президент Ильхам Алиев сказал: Нынешний визит гостей в нашу страну, с одной стороны, станет хорошей возможностью для обстоятельного ознакомления с Азербайджаном, а с другой, - внесет вклад в расширение межпарламентского сотрудничества.

Председатель Национального собрания Кувейта Марзуг Али аль-Ганем передал главе государства приветствия Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Он сказал, что принимает участие в мероприятии по личному поручению Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Подчеркнув, что впервые находится в Баку, Марзуг Али аль-Ганем отметил, что с самого начала прибытия в столицу красота и развитие города произвели на них большое впечатление. Он с уверенностью сказал, что такие мероприятия служат дальнейшему укреплению межпарламентского сотрудничества, а также еще большему сближению других стран и народов с Азербайджаном. Кувейтский гость передал Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу самые добрые пожелания. Он выразил надежду, что вновь с удовольствием посетит нашу страну.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан осуществляет активное сотрудничество на международной арене, число друзей нашей страны с каждым днем растет.

Глава государства выразил признательность за приветствия Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, просил передать и его приветствия главе государства Кувейта.

В заключение была сделана фотография на память.

President.az

Telegram WhatsApp

249

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net