Президент Ильхам Алиев принял руководителей парламентов ряда стран - ФОТО

20 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национальной Ассамблеи Джибути Мохамеда Али Хумеда, председателя Государственного Совета Султаната Оман Яхью бин Махфуза Аль-Мунзири, председателя Национального собрания Государства Кувейт Марзуга Али аль-Ганеми, председателя Сената Исламской Республики Пакистан Мухаммада Садика Санджрани, председателя Народного Собрания Болгарии Цвету Караянчеву, председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Дастанбека Джумабекова, первого заместителя председателя Палаты представителей Египта Махмуда Ахмеда Шарифи и президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели, прибывших в нашу страну с визитом для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия парламента Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства, в первую очередь, подчеркнул значение мероприятия, проводимого по случаю 100-летия создания парламента Азербайджана, и выразил признательность гостям, прибывших в нашу страну с визитом для участия в этом мероприятии.

Расценив участие представителей дружественных стран в этом мероприятии как демонстрацию партнерских отношений между нашими странами, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визиты в представленные ими страны.

Глава государства отметил, что двусторонние отношения между нашими странами находятся на высоком уровне и охватывают различные сферы наших связей.

Президент Ильхам Алиев сказал: Нынешний визит гостей в нашу страну, с одной стороны, станет хорошей возможностью для обстоятельного ознакомления с Азербайджаном, а с другой, - внесет вклад в расширение межпарламентского сотрудничества.

Председатель Национального собрания Кувейта Марзуг Али аль-Ганем передал главе государства приветствия Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Он сказал, что принимает участие в мероприятии по личному поручению Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Подчеркнув, что впервые находится в Баку, Марзуг Али аль-Ганем отметил, что с самого начала прибытия в столицу красота и развитие города произвели на них большое впечатление. Он с уверенностью сказал, что такие мероприятия служат дальнейшему укреплению межпарламентского сотрудничества, а также еще большему сближению других стран и народов с Азербайджаном. Кувейтский гость передал Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу самые добрые пожелания. Он выразил надежду, что вновь с удовольствием посетит нашу страну.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан осуществляет активное сотрудничество на международной арене, число друзей нашей страны с каждым днем растет.

Глава государства выразил признательность за приветствия Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, просил передать и его приветствия главе государства Кувейта.

В заключение была сделана фотография на память.

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