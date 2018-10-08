Президент Ильхам Алиев принял главу Фонда этнического взаимопонимания США

8 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Марк Шнайер с удовлетворением вспомнил встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, проведенные в Баку и США.

В ходе беседы отмечалось, что в Азербайджане созданы все условия для проживания представителей различных наций и этнических групп, в том числе еврейской общины, в атмосфере мира и спокойствия, подчеркивалось их активное участие в общественной жизни Азербайджана.

На встрече были отмечены успешное развитие отношений между Азербайджаном и США, вклад, вносимый Фондом этнического взаимопонимания в это дело.